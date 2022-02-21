Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о возможной потере лидерства в рейтинге ATP.
«Я не был полностью осведомлен о раскладах, но в любом случае Медведев заслуживает того, чтобы быть номером один. Когда-нибудь это случится. Если это произойдет на грядущей неделе, я буду первым, кто поздравит его», – приводит слова Джоковича журналистка Рим Абуллеил.
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Даниил Медведев значительно сократил отставание от Новака в рейтинге ATP от 21 февраля. Отрыв уменьшился до 440 баллов, так как у Ноле сгорели очки за победу на Australian Open-2021.
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