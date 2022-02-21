Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что может стать первой ракеткой мира, обогнав Новака Джоковича по итогам предстоящей последней недели февраля. Если это произойдет, то впервые с 2006 года лидером рейтинга станет кто-то кроме Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея.

«Никогда не знаешь, что произойдет. Может быть, через пять лет, может быть, через два года – или через несколько недель, но кто-то станет новой первой ракеткой мира. 16 лет эти четверо игроков занимали первую строчку, но когда-то это изменится. И, конечно, каждый хочет стать первым, кто нарушит их доминирование, и как можно дольше там задержаться. Я не чувствую себя каким-то лидером, но здорово первым преодолевать некоторые рубежи. Можно сказать, что это хорошая строчка для портфолио. А вообще, я просто хочу и дальше показывать хороший теннис», – заявил он в твиттере Tennis TV.

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Теннис Джокович: «1-м поздравлю Медведева с лидерством в рейтинге ATP» 7 ЧАСОВ НАЗАД

Согласно обновленному 21 февраля рейтингу ATP, идущий вторым Медведев сократил отставание от Новака Джоковича до 440 очков На предыдущей неделе разрыв составлял 1240 очков. По итогам турниров в Акапулько и Дубае российский теннисист может стать первой ракеткой мира.

Теннис Медведев значительно сократил отставание от Новака в рейтинге ATP 8 ЧАСОВ НАЗАД