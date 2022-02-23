Сербский теннисист Новак Джокович высказался о дисквалификации Александра Зверева на турнире в Акапулько.

«В прошлом я совершал ошибки, когда у меня случались истерики на корте. Я понимаю, через что проходит в этот момент игрок. Но, конечно, я не оправдываю поступок Саши. Но, судя по его недавнему заявлению, он справился с этим правильно. Он сказал, что совершил ошибку и его действия были неуместны.

Ad

Не думаю, что решение о дисквалификации было слишком суровым. В поставленных обстоятельствах оно было верным. Конечно, это тяжело для игрока – быть дисквалифицированным с турнира. Я знаю, что это такое. Полтора года назад со мной случилось нечто похожее: меня дисквалифицировали с турнира «Большого шлема» за непреднамеренный удар по арбитру. Я признаю, что это было ошибкой. Надеюсь, Саша проанализирует этот случай и не позволит чему-то подобному вновь случиться в его жизни. Я уверен, что он подойдет к этому по-взрослому», – сказал Джокович на пресс-конференции.

ATP Дубай Хачанов уступил Новаку на тай-брейке и не помог Медведеву стать 1-м 6 ЧАСОВ НАЗАД

Зверев проиграл в Акапулько и сорвал злость на судье . Он атаковал вышку и чуть не попал арбитру ракеткой по ноге.

Ранее в Акапулько Зверев уже вошел в историю турниров ATP – матч немца с Дженсоном Бруксби завершился слишком поздно.

ATP Акапулько Зверева дисквалифицировали с турнира в Акапулько. Он напал на судью 14 ЧАСОВ НАЗАД