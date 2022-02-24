Организаторы турнира в Санкт-Петербурге выпустили пресс-релиз, в котором рассказали о причинах переноса соревнований в Нур-Султан. Это связано с работой по повышению статуса турнира и проведению его в другие сроки.

«Мы уведомили ATP о нашем намерении получить новый статус и готовы приобрести права на турнир ATP 500 или ATP 1000.

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Переговорный процесс успешно продвигается, и в его рамках осуществляются внутренние процедуры, которые позволяют принять все решения в соответствии с правилам и регламентом ATP. Сейчас мы уже находимся на хорошей стадии и приближаемся к достижению поставленной цели.

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При изменении статуса турнира на более высокий, по правилам ATP, мы не могли сохранить за собой лицензию на турнир ATP 250, так как Ассоциация не готова согласовывать два ежегодных мужских турнира в Санкт-Петербурге. Именно поэтому в качестве первого шага на пути к новому статусу 38-я неделя теннисного календаря была передана нашим партнерам в Казахстане.

Также отметим, что прежняя неделя проведения турнира в Санкт-Петербурге нам не подходила потому, что одновременно с нашими соревнованиями проходят Кубок Лэйвера и Кубок Дэвиса.

Соответственно, вместе с повышением статуса турнир поменяет и место в годовом календаре ATP

Мы своевременно уведомим спортивную общественность и средства массовой информации о новом статусе турнира и новых датах его проведения в Санкт-Петербурге», – говорится в релизе.

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