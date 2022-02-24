Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о депрессии, которую пережил три года назад. Он призвал других одиноких людей открыться миру и готов сам протянуть руку помощи, потому что жизнь прекрасна.

«Это был я три года назад на Открытом чемпионате Австралии. Большинство предполагало, что психологически я был в порядке или наслаждался жизнью... Но это был один из самых мрачных периодов. Если присмотреться, на правой руке видно следы – я намеренно причинял себе вред. Я задумывался о самоубийстве. Мне было тяжело вылезать из постели, не говоря уже о том, чтобы играть на глазах миллионов.

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Я был одинок, подавлен, негативен, злоупотреблял алкоголем, наркотиками, отталкивал семью и друзей. Мне казалось, что я не могу ни говорить с кем-то, ни доверять никому. Это было результатом того, что я не открывался, отказывался полагаться на своих близких и просто заставлял себя понемногу быть позитивным. Я знаю, что повседневная жизнь может казаться чрезвычайно утомительной, временами невозможной. Я понимаю, что вы чувствуете, что если вы откроетесь, это может вызвать у вас слабость или страх. Я говорю вам прямо сейчас, все в порядке, вы не одиноки.

Я пережил те времена, когда казалось, что эти позитивные энергетические вибрации никогда не станут реальностью. Пожалуйста, не думайте, что вы одиноки, если вы чувствуете, что не можете ни с кем поговорить, я здесь, протяните руку. Я с гордостью могу сказать, что я полностью изменил себя и у меня совершенно другой взгляд на все, я не принимаю ни один момент как должное. Я хочу, чтобы вы могли полностью раскрыть свой потенциал и улыбаться. Эта жизнь прекрасна», – написал откровенный пост Кирьос в инстаграме.

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