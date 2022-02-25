24 февраля российский теннисист Даниил Медведев стал первой ракеткой мира. Это произошло после поражения Новака Джоковича от Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае (4:6, 6:7(4)).
Джокович в твиттере поздравил Медведева с достижением.
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«Поздравляем также очень достойного Даниила Медведева, который теперь станет номером 1 в мире», – написал серб.
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Медведев – 1-я ракетка мира
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