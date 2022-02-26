Сербский теннисист Новак Джокович вернется на первую строчку рейтинга ATP 14 марта. Об этом сообщает журналист Николаус Финк в твиттере.

Ноле уступил чеху Иржи Веселы в четвертьфинале турнира в Дубае, не защитил добытые год назад очки, и после обновления рейтинга 28 февраля Даниил Медведев поднимется на первую строчку.

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Но в начале марта у русского спортсмена сгорят 250 очков за победу на турнире в Марселе год назад. Значит, Медведев пробудет первой ракеткой мира две недели. Он сможет снова обойти Новака, если серб пропустит «Мастерс» в Индиан-Уэллс, а Медведев дойдет до четвертьфинала.

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