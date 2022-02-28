На неделе с 21 по 27 февраля проходили турниры ATP в Акапулько, Дубае и Сантьяго, представительницы WTA играли в Гвадалахаре и Дохе. Соревнования получились успешными для российских теннисистов: Андрей Рублев взял титул, Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, а Анна Калинская дошла до полуфинала.

Медведев проиграл Надалю, но стал №1 в мире

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В Мексике за титул и статус первой ракетки мира боролся Даниил Медведев. Поражение Новака Джоковича на параллельном турнире в Дубае позволило ему наконец возглавить рейтинг ATP, но до финала Даниил не дошел. Новый номер один на классе прошел Бенуа Пэра, Пабло Андухара и Йосихито Нисиоку, но проиграл вторую подряд встречу Рафаэлю Надалю и вылетел в полуфинале. Испанец победил со счетом 6:3, 6:3, а потом обыграл в матче за титул британца Кэмерона Норри – 6:4, 6:4.

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Надаль тащил абсолютно все удары Медведева под шум трибун

Посеянный под вторым номером Александр Зверев не добрался до дальних стадий из-за собственного поведения. В первом круге он 3 часа 22 минуты бился с Дженсоном Бруксби из США – матч завершился в пять утра в пользу Зверева и стал самым поздним в истории ATP. Но на игру второго круга Александру не позволили выйти организаторы: в парном турнире он был недоволен поражением и обстучал ракеткой судейскую вышку. Зверева сняли и с лички.

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Рублев взял второй титул подряд

Андрей Рублев взял второй одиночный титул подряд, победив Дэна Эванса, Квон Су Вона, Маккензи Макдональда, Хуберта Хуркача и сенсационного чеха Иржи Веселы. Только в первом круге и финале Рублев зарешал со счетом 2:0 по сетам – в другие разы понадобились три партии. Андрей отыгрывался против корейца, американца и поляка, но с вымотавшимся Веселы справился без сильных затруднений – 6:3, 6:4.

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Чешский теннисист произвел на турнире фурор: в четвертьфинале высадил Новака Джоковича и подарил Медведеву статус первой ракетки мира. Серб уступил со счетом 4:6, 6:7(4), причем Веселы подавал на матч при 6:4, 5:4. Потом он на трех тай-брейках за 3 часа 16 минут расправился с Денисом Шаповаловым – 6:7(7), 7:6(2), 7:6(3). Но на Рублева запала не хватило.

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Аслан Карацев вылетел в первом круге от Макдональда, Карен Хачанов во втором не справился с Джоковичем.

В Чили уже играют на грунте

В Чили вовсю идет грунтовый сезон. Российские теннисисты не были заявлены на турнир в Сантьяго, и первым сеяным предсказуемо стал местный герой Кристиан Гарин. Ему не досталось титула – во втором же круге, куда высокие сеяные проходят автоматически, Гарин уступил соотечественнику Алехандро Табило. Турнир выиграл испанец Педро Мартинес Портеро, обыгравший аргентинца Себастьяна Баеса со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Для Баеса это был первый финал на уровне ATP.

Калинская дошла до 1/2 финала, но снялась

В Мексике играли не только мужчины – в Гвадалахаре базировался турнир WTA. Из российских теннисисток дальше всех забралась Анна Калинская, дойдя до полуфинала. Она одолела Синвэнь Жен, Синьюй Ван и Марию Камилу Осорио Серрано, в полуфинале добралась до третьей партии с победительницей US Open-2017 Слоан Стивенс. Но доиграть Калинская не смогла из-за травмы, а в финале Стивенс обыграла Мари Бузкову из Чехии (7:5, 1:6, 6:2).

Анна Калинская Фото: Getty Images

На турнир также была заявлена Анна Потапова. Она прошла на отказе украинку Лесю Цуренко, но проиграла Анне Каролине Шмидловой из Словакии.

Швёнтек легко взяла очередной WTA 1000

На турнире в Дохе начинали Людмила Самсонова, Вера Звонарева, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Дальше первого круга продвинулась лишь Касаткина, обыграв Айлу Томлянович и на отказе пройдя Адину Жаклин Кристиан. В третьем круге Дарья уступила будущей обладательнице титула Иге Швёнтек. Самсонова вылетела от Ализе Корне, Звонарева – от Элисон ван Эйтванк, Кудерметова – от Аранты Рус.

В финале Швёнтек разобралась с эстонкой Анетт Контавейт – 6:2, 6:0. В двух финалах WTA 1000 полька отдала всего два гейма – в Риме-2021 она разобралась с Каролиной Плишковой с двумя баранками.

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