28 февраля ATP и WTA обновили список лучших теннисистов. Главное изменение в топ-5 мужского рейтинга – Даниил Медведев обогнал Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира. Серб удерживал рекорд по количеству недель на первом месте в рейтинге ATP – 361.

Даниил Медведев – первая ракетка мира из нового поколения за 12 лет: впервые с 2006 года лидером рейтинга стал кто-то кроме Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея. Также он стал третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, возглавившим список лучших теннисистов ATP.

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В топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений. После победы в Акапулько Рафаэль Надаль сместил Стефаноса Циципаса с четвертой строчки. Андрей Рублев, который выиграл два титула за две недели, поднялся на шестое место. Хуберт Хуркач вытеснил Янника Синнера из десятки сильнейших. Аслан Карацев сохранил 22-е место, Карен Хачанов поднялся на одну позицию и замкнул топ-25.

Теннис Новак сместит Медведева с 1-го места в рейтинге ATP 14 марта ВЧЕРА В 10:58

Рейтинг АТР от 28 февраля

1 (2). Даниил Медведев (Россия) – 8615 очков;

2 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8465;

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7515;

4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 6515;

5 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6445;

6 (7). Андрей Рублев (Россия) – 5000;

7 (6). Маттео Берреттини (Италия) – 4928;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3915;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883;

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) – 3496

...

22 (22). Аслан Карацев (Россия) – 1 933...

25 (26). Карен Хачанов (Россия) – 1 725.

Андрей Рублев Фото: Imago

Рейтинг WTA по-прежнему возглавляет австралийка Эшли Барти. А вот позиция второй ракетки мира претерпела изменения: Арина Соболенко переместилась на третье место и пропустила вперед Барбору Крейчикову. В топ-5 ворвалась Ига Швёнтек – польская теннисистка – поднялась на четыре позиции. Анетт Контавейт прибавила две строчки и замкнула пятерку сильнейших.

Положение в рейтинге улучшили сразу несколько россиянок. Вероника Кудерметова переместилась с 25-го на 24-е место, по две позиции прибавили Дарья Касаткина и Людмила Самсонова – теперь они занимают 26-е и 32-е места соответственно. Но наибольшего прогресса в списке лучших теннисисток добилась Анна Калинская: после выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Гвадалахаре она отыграла 14 позиций и идет 86-й.

Рейтинг WTA от 28 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7980 очков;

2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5073;

3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) – 4853;

4 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4776;

5 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4721;

6 (4). Паула Бадоса (Испания) – 4510;

7 (6). Мария Саккари (Греция) – 4436;

8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4242;

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3235;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3065;

...

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2473;

24 (25). Вероника Кудерметова (Россия) – 1875;

26 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 1835;

32 (34). Людмила Самсонова (Россия) – 1527;

50 (50). Екатерина Александрова (Россия) – 1106;

71 (72). Варвара Грачева (Россия) – 902;

86 (100). Анна Калинская (Россия) – 791.

Анна Калинская Фото: Getty Images

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