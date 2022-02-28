28 февраля ATP и WTA обновили список лучших теннисистов. Главное изменение в топ-5 мужского рейтинга – Даниил Медведев обогнал Новака Джоковича и стал первой ракеткой мира. Серб удерживал рекорд по количеству недель на первом месте в рейтинге ATP – 361.
Даниил Медведев – первая ракетка мира из нового поколения за 12 лет: впервые с 2006 года лидером рейтинга стал кто-то кроме Новака Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Энди Маррея. Также он стал третьим россиянином после Евгения Кафельникова и Марата Сафина, возглавившим список лучших теннисистов ATP.
Ad
В топ-10 рейтинга также произошло несколько изменений. После победы в Акапулько Рафаэль Надаль сместил Стефаноса Циципаса с четвертой строчки. Андрей Рублев, который выиграл два титула за две недели, поднялся на шестое место. Хуберт Хуркач вытеснил Янника Синнера из десятки сильнейших. Аслан Карацев сохранил 22-е место, Карен Хачанов поднялся на одну позицию и замкнул топ-25.
Теннис
Новак сместит Медведева с 1-го места в рейтинге ATP 14 марта
Рейтинг АТР от 28 февраля
1 (2). Даниил Медведев (Россия) – 8615 очков;
2 (1). Новак Джокович (Сербия) – 8465;
3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7515;
4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 6515;
5 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6445;
6 (7). Андрей Рублев (Россия) – 5000;
7 (6). Маттео Берреттини (Италия) – 4928;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3915;
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883;
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) – 3496
...
22 (22). Аслан Карацев (Россия) – 1 933...
25 (26). Карен Хачанов (Россия) – 1 725.
Андрей Рублев
Фото: Imago
Рейтинг WTA по-прежнему возглавляет австралийка Эшли Барти. А вот позиция второй ракетки мира претерпела изменения: Арина Соболенко переместилась на третье место и пропустила вперед Барбору Крейчикову. В топ-5 ворвалась Ига Швёнтек – польская теннисистка – поднялась на четыре позиции. Анетт Контавейт прибавила две строчки и замкнула пятерку сильнейших.
Положение в рейтинге улучшили сразу несколько россиянок. Вероника Кудерметова переместилась с 25-го на 24-е место, по две позиции прибавили Дарья Касаткина и Людмила Самсонова – теперь они занимают 26-е и 32-е места соответственно. Но наибольшего прогресса в списке лучших теннисисток добилась Анна Калинская: после выхода в полуфинал турнира WTA 250 в Гвадалахаре она отыграла 14 позиций и идет 86-й.
Рейтинг WTA от 28 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7980 очков;
2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5073;
3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) – 4853;
4 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4776;
5 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4721;
6 (4). Паула Бадоса (Испания) – 4510;
7 (6). Мария Саккари (Греция) – 4436;
8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4242;
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3235;
10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3065;
...
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2473;
24 (25). Вероника Кудерметова (Россия) – 1875;
26 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 1835;
32 (34). Людмила Самсонова (Россия) – 1527;
50 (50). Екатерина Александрова (Россия) – 1106;
71 (72). Варвара Грачева (Россия) – 902;
86 (100). Анна Калинская (Россия) – 791.
Анна Калинская
Фото: Getty Images
Медведев стал первой ракетка мира, но упустил титул в Акапулько. Разбираемся, почему Надаль снова оказался сильнее.
Новак сместит Даниила с 1-го места в рейтинге ATP уже через пару недель. Но у россиянина еще будет возможность вернуть лидерство в том же месяце.
Источники: официальный сайт ATP, официальный сайт WTA
ATP Акапулько
Медведев искал игру и держал эмоции. Почему Надаль снова сильнее?
ATP Акапулько
Медведев: «Трудно сказать, где именно я стал 1-й ракеткой мира»
Реклама
Ad
Реклама
Ad