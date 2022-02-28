Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от лидерства в рейтинге ATP.

«Большая честь занять это место. Я уверен, что все могут понять, что это происходит со смешанными эмоциями на этой неделе. Спасибо моей жене, команде, спонсорам, друзьям и всем, кто помогал на этом пути. Это долгий путь, и я с нетерпением жду предстоящие годы», – написал Медведев в твиттере.

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