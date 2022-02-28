Японская теннисистка Наоми Осака появится в онлайн-игре Fortnite. Спортсменку добавят в раздел «Звездной серии», куда попадают знаменитости.

Скин теннисистки будет доступен в двух вариантах. Разработчики также обещают сопутствующие аксессуары – например, кирку в виде теннисной ракетки и дельтаплан «Облачная колесница». Продажи скина начнутся 3 марта в 3:00 по московскому времени. Стоимость комплектов пока неизвестна. Кроме того, компания Epic Games анонсировала тематические соревнования в честь теннисистки.

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