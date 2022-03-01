Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение временно отстранить Россию и Беларусь от участия в соревнованиях. Речь идет только о командных турнирах, российские спортсмены смогут продолжить выступать в личных турнирах. Российские сборные не смогут защитить титулы в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Также ITF объявила о приостановке членства Федерации тенниса России.
ATP и WTA приняли решение отменить «Кубок Кремля» в Москве, который должен был пройти в октябре. При этом игроки из России и Беларуси по-прежнему будут допущены к участию в турнирах ATP и «ТБШ», но не будут соревноваться под флагом страны.
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Источник: ITF, ATP.
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