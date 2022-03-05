Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала инцидент на турнире в Акапулько, когда Александр Зверев напал на судью.
«Безусловно двойные стандарты. Я бы, наверное, сидела в тюрьме, если бы сделала это. Буквально, без шуток», – заявила Серена.
Зверев напал на судейскую вышку после поражения в парном разряде. Какие санкции?
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Источник: твиттер Бена Ротенберга.
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