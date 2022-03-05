20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объявил о планах вернуться на корт в 2022 году.

«Операция была правильным решением. Колену стало хуже после Уимблдона. Так не могло продолжаться. Я нахожусь в процессе восстановления и теперь могу медленно думать о своем возвращении. Это определенно займет некоторое время», – сказал Федерер. Теннисист отметил, что несколько недель назад он сделал МРТ, которая была «очень хорошей» и вселила в него уверенность. При этом швейцарец рассчитывает, что сможет вернуться в конце лета или начале осени.

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Ранее тренер Федерера Северин Люти сообщил, что Роджер вряд ли успеет восстановиться к Уимблдону: «На данный момент я не думаю, что он сыграет на Уимблдоне. Не говорю, что это невозможно. Но я не могу представить это прямо сейчас».

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Источник: SRF.

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