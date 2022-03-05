Личный тренер экс-первой ракетки мира Серены Уильямс Патрик Муратоглу рассказал, что он думает о позиции серба Новака Джоковича относительно вакцинации от коронавируса, из-за которой тому пришлось пропустить Australian Open.

«Мне кажется, что такому человеку как Джокович было бы абсолютно несложно договориться с врачом, чтобы тот оформил бумаги, согласно которым подтвердилась бы вакцинация Новака, даже если бы на самом деле ее не было. И люди никогда бы об этом не узнали. Это позволило бы ему принимать участие во всех турнирах, делать то, что захочет, и утвердиться в звании «величайшего из великих». Но нет, он так не поступил.

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Он отказался жульничать, когда это было реально, и у него не было никаких шансов попасться. Медицинский работник подписал бы документ в Сербии, все прошло бы легко. Но он сказал: «Нет, я не намерен лгать. Не хочу обманывать и остаюсь верным себе. Я считаю, что вакцина навредит моему здоровью. Нравится вам это или нет, верите вы мне или нет, я расскажу об этом миру и возьму на себя ответственность. Если не смогу стать величайшим, конечно, буду сожалеть, буду считать, что это несправедливо, но я это приму». Я думаю, что это чрезвычайно ценный посыл от человека, который верен своим убеждениям и остается искренним», – заявил Муратоглу.

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Источник: «We love tennis».

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