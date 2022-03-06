Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выступление в ATP Туре в нейтральном статусе.

«Наша задача – развивать теннис в своих странах и по всему миру, для этого нужно играть турниры. В данный момент единственная возможность продолжать – это выступать под флагом организации, и я буду следовать этому правилу. Надеюсь, эта мера – временная. Жду момента, когда смогу вернуть флаг», – заявил Медведев.

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Агент теннисиста Лев Кассиль назвал выступление Даниила под флагом ATP «компромиссным решением». Он заявил, что благодаря нейтральному статусу Медведев получил допуск на международные турниры, и сравнил ситуацию игрока со спортсменами сборной России на нескольких последних Олимпиадах.

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Даниил Медведев выступает в ATP Туре под нейтральным флагом с 1 марта. Он и другой теннисист сборной России Карен Хачанов убрали в личных инстаграмах эмодзи с бело-сине-красным флагом.

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