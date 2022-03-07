7 марта ATP и WTA обновили список лучших теннисистов. Главное изменение в топ-10 мужского рейтинга – Андрей Рублев вернулся на седьмую строчку, его обошел итальянец Маттео Берреттини.

Даниил Медведев – по-прежнему первая ракетка мира, отрыв от Новак Джоковича за неделю не изменился. На 10-е место забрался Янник Синнер – итальянец вернул позицию, с которой неделей ранее его сместил поляк Хуберт Хуркач. Аслан Карацев сохранил 22-е место, Карен Хачанов опустился на одну позицию стал 26-м.

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Андрей Рублев Фото: Getty Images

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Рейтинг ATP от 7 марта

1 (1). Даниил Медведев (Россия) – 8 615 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8 465;

3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7 515;

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 6 515;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6 325;

6 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4 928;

7 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4 590;

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3 915;

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3 883;

10 (11). Янник Синнер (Италия) - 3 495;

...

22 (22). Аслан Карацев (Россия) – 1 933...

26 (25). Карен Хачанов (Россия) – 1 680.

Рейтинг WTA по-прежнему возглавляет австралийка Эшли Барти. В топ-10 изменилась позиция только у гречанки Марии Саккари и испанки Паулы Бадосы. Неделю назад Бадоса шла шестой, а Саккари – седьмой, теперь спортсменки поменялись местами.

Положение в рейтинге ухудшилось сразу нескольких россиянок. Дарья Касаткина переместилась с 26-го на 28-е место, двух позиций лишилась Екатерина Александрова, четыре строчки потеряла Анна Калинская. Зато одну позицию прибавила Варвара Грачева.

Дарья Касаткина Фото: Imago

Рейтинг WTA от 7 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7980 очков;

2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5073;

3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) – 4853;

4 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4776;

5 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4721;

6 (7) Мария Саккари (Греция) – 4436;

7 (6). Паула Бадоса (Испания) – 4424;

8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4242;

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3235;

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3065;

...

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2473;

24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) – 1875;

28 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 1755;

32 (32). Людмила Самсонова (Россия) – 1527;

52 (50). Екатерина Александрова (Россия) – 1106;

70 (71). Варвара Грачева (Россия) – 906;

90 (86). Анна Калинская (Россия) – 726.

Серена Уильямс прокомментировала скандал с Александром Зверевым . Серена уверена: если бы она напала на судью, как Саша, то села бы в тюрьму.

Источники: официальный сайт ATP, официальный сайт WTA.

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