7 марта ATP и WTA обновили список лучших теннисистов. Главное изменение в топ-10 мужского рейтинга – Андрей Рублев вернулся на седьмую строчку, его обошел итальянец Маттео Берреттини.
Даниил Медведев – по-прежнему первая ракетка мира, отрыв от Новак Джоковича за неделю не изменился. На 10-е место забрался Янник Синнер – итальянец вернул позицию, с которой неделей ранее его сместил поляк Хуберт Хуркач. Аслан Карацев сохранил 22-е место, Карен Хачанов опустился на одну позицию стал 26-м.
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Андрей Рублев
Фото: Getty Images
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Рейтинг ATP от 7 марта
- 1 (1). Даниил Медведев (Россия) – 8 615 очков;
- 2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8 465;
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) – 7 515;
- 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 6 515;
- 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) – 6 325;
- 6 (7). Маттео Берреттини (Италия) – 4 928;
- 7 (6). Андрей Рублев (Россия) – 4 590;
- 8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3 915;
- 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3 883;
- 10 (11). Янник Синнер (Италия) - 3 495;
...
- 22 (22). Аслан Карацев (Россия) – 1 933...
- 26 (25). Карен Хачанов (Россия) – 1 680.
Рейтинг WTA по-прежнему возглавляет австралийка Эшли Барти. В топ-10 изменилась позиция только у гречанки Марии Саккари и испанки Паулы Бадосы. Неделю назад Бадоса шла шестой, а Саккари – седьмой, теперь спортсменки поменялись местами.
Положение в рейтинге ухудшилось сразу нескольких россиянок. Дарья Касаткина переместилась с 26-го на 28-е место, двух позиций лишилась Екатерина Александрова, четыре строчки потеряла Анна Калинская. Зато одну позицию прибавила Варвара Грачева.
Дарья Касаткина
Фото: Imago
Рейтинг WTA от 7 марта
- 1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7980 очков;
- 2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5073;
- 3 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) – 4853;
- 4 (8). Ига Швёнтек (Польша) – 4776;
- 5 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4721;
- 6 (7) Мария Саккари (Греция) – 4436;
- 7 (6). Паула Бадоса (Испания) – 4424;
- 8 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 4242;
- 9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3235;
- 10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3065;
...
- 14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2473;
- 24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) – 1875;
- 28 (26). Дарья Касаткина (Россия) – 1755;
- 32 (32). Людмила Самсонова (Россия) – 1527;
- 52 (50). Екатерина Александрова (Россия) – 1106;
- 70 (71). Варвара Грачева (Россия) – 906;
- 90 (86). Анна Калинская (Россия) – 726.
А Вера Звонарева, которая не входит в топ-100 (114-е место), выиграла парный турнир в Лионе.
Серена Уильямс прокомментировала скандал с Александром Зверевым. Серена уверена: если бы она напала на судью, как Саша, то села бы в тюрьму.
Источники: официальный сайт ATP, официальный сайт WTA.
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