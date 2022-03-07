Британский теннисист Энди Маррей порассуждал, кто из молодого поколения сможет заменить игроков «Биг-3» – Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Он выбрал четверку претендентов, в которую включил первую ракетку мира из России Даниила Медведева.
«Мне нравится наблюдать за игрой Стефаноса Циципаса. Он играет в великолепный теннис. Также мне нравится игра Карлоса Алькараса. Понимаю, что он еще слишком молод, но он делает крутые вещи. Это игрок топ-уровня. Интересно смотреть на Лоренцо Музетти на грунте. Действительно получаю удовольствие от его игры.
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Понимаю, что Даниил Медведев не так молод, но мне нравится его игра. У него особенный стиль, который отличается от игры других. Он не похож на других, не такой, каким обычно представляют теннисиста. Он очень умен на корте», – заявил Маррей.
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Источник: Daily Express.
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