23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс заявила, что должна была выиграть больше мэйджоров в одиночном разряде.

«У меня должно было быть где-то 30 или 32 личных «Шлема». Я должна была это сделать, у меня были возможности. Но я пока не сдалась. Париж – один из любимых моих городов, и я действительно люблю грунт. Так что посмотрим, что у меня получится. Я надеюсь, что мое тело выдержит, тогда я обязательно буду там», – заявила 40-летняя американка.

Ad

Серена выиграла последний «Шлем» в 2017 году, до рождения дочери Олимпии. Она не выступала на последних «ТБШ» – US Open-2021 и Australian Open-2022. Рекорд австралийки Маргарет Корт – 24 победы на «ТБШ».

Теннис Серена – о Звереве: «Я сидела бы в тюрьме, если бы напала на судью» 05/03/2022 В 05:58

Источник: CNN.

Australian Open «Так можно только белым парням». Муж Серены – о криках Медведева 29/01/2022 В 06:42