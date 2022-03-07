23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс заявила, что должна была выиграть больше мэйджоров в одиночном разряде.
«У меня должно было быть где-то 30 или 32 личных «Шлема». Я должна была это сделать, у меня были возможности. Но я пока не сдалась. Париж – один из любимых моих городов, и я действительно люблю грунт. Так что посмотрим, что у меня получится. Я надеюсь, что мое тело выдержит, тогда я обязательно буду там», – заявила 40-летняя американка.
Ad
Серена выиграла последний «Шлем» в 2017 году, до рождения дочери Олимпии. Она не выступала на последних «ТБШ» – US Open-2021 и Australian Open-2022. Рекорд австралийки Маргарет Корт – 24 победы на «ТБШ».
Теннис
Серена – о Звереве: «Я сидела бы в тюрьме, если бы напала на судью»
Ранее Уильямс прокомментировала выходку Александра Зверева, который напал на судейскую вышку в Акапулько.
А тренер Серены Патрик Муратоглу высказался о ситуации Новака Джоковча с отказом от вакцинации.
Источник: CNN.
Australian Open
«Так можно только белым парням». Муж Серены – о криках Медведева
Australian Open
Серена пропустит Australian Open
Реклама
Ad
Реклама
Ad