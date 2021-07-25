Аслан Карацев и Даниил Медведев завершили выступление в парном олимпийском турнире. В первом круге соревнований российские теннисисты уступили словацкому дуэту Лукаш Клейн/Филип Полашек – 5:7, 4:6.

В решающем гейме на подаче словаков Даниил и Аслан упустили три брейк-пойнта. Соперникам для итогового успеха хватило по разу взять подачу русских в каждом сете. Матч продолжался 1 час 23 минуты.

Таким образом Россия осталась без медалей в парном мужском разряде: днем ранее борьбу завершили Андрей Рублев и Карен Хачанов.

И Медведев, и Карацев выиграли стартовые матчи одиночного разряда.

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