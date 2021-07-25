Аслан Карацев и Даниил Медведев завершили выступление в парном олимпийском турнире. В первом круге соревнований российские теннисисты уступили словацкому дуэту Лукаш Клейн/Филип Полашек – 5:7, 4:6.
В решающем гейме на подаче словаков Даниил и Аслан упустили три брейк-пойнта. Соперникам для итогового успеха хватило по разу взять подачу русских в каждом сете. Матч продолжался 1 час 23 минуты.
  • Таким образом Россия осталась без медалей в парном мужском разряде: днем ранее борьбу завершили Андрей Рублев и Карен Хачанов.
  • И Медведев, и Карацев выиграли стартовые матчи одиночного разряда.
Токио-2020
Веснина одолела Остапенко и шагнула во 2-й раунд
2 ЧАСА НАЗАД
Павлюченкова – об ОИ-2020: «Без зрителей как-то стремно»
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Токио-2020
Кудерметова проиграла Мугурусе в 1-м круге
2 ЧАСА НАЗАД
Токио-2020
Александрова вышла во 2-й круг. Понадобилось 3 сета
4 ЧАСА НАЗАД