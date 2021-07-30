Хорваты Мате Павич и Никола Мектич выиграли золото Олимпийских игр в мужском парном разряде. В финале они переиграли другую хорватскую пару Иван Додиг и Марин Чилич в трех сетах – 6:4, 3:6, 10:6.

Матч продолжался 1 час 38 минут. Пару Чилич/Додиг подвели невынужденные ошибки – они допустили 15, тогда как соперники всего 8.

Павич и Мектич за две недели до Олимпиады выиграли Уимблдон. Их победная серия составляет 15 матчей.

Бронзовую медаль в мужской паре забрали австралийцы Маркус Дэниэлл и Майкл Винус.

Токио-2020 мужчины, пары Карацев и Медведев проиграли в парном турнире 25/07/2021 В 08:27

Токио-2020 Павлюченкова и Рублев ждут Веснину и Карацева в финале 3 ЧАСА НАЗАД