Хорваты Мате Павич и Никола Мектич выиграли золото Олимпийских игр в мужском парном разряде. В финале они переиграли другую хорватскую пару Иван Додиг и Марин Чилич в трех сетах – 6:4, 3:6, 10:6.
Матч продолжался 1 час 38 минут. Пару Чилич/Додиг подвели невынужденные ошибки – они допустили 15, тогда как соперники всего 8.
- Павич и Мектич за две недели до Олимпиады выиграли Уимблдон. Их победная серия составляет 15 матчей.
- Бронзовую медаль в мужской паре забрали австралийцы Маркус Дэниэлл и Майкл Винус.
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