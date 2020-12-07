Швейцарец Роджер Федерер на онлайн-конференции с другим теннисистом Кэй Нисикори рассказал о главных задачах на следующий сезон.

«Очень хочу поехать на Олимпиаду в Токио. Этот турнир имеет для меня огромное значение. Возможно, это прозвучит эгоистично, но для меня перенос Олимпиады стал хорошей новостью, поскольку в этом сезоне у меня были некоторые проблемы. Помню свою победу на турнире в Токио в 2006 году, а теперь там же будут проходить Игры

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Мы все были шокированы отменой Уимблдона и переносом Олимпийских игр. Надеюсь, что в 2021 году Олимпиада все же состоится», – заявил Федерер.

Федерер не выступал на турнирах с января 2020 года, когда проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open. В феврале Роджер лег на операцию на колене, а потом объявил о досрочном завершении сезона.

В паре со Стэном Вавринкой Федерер выиграл золото на Играх-2008 в Пекине.

На Олимпиаде 2012 года в Лондоне швейцарец завоевал серебро в одиночном разряде.

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