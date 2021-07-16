Первая ракетка мира Новак Джокович снял все вопросы, звучавшие после яркой победы на Уимблдоне. Серб заявил, что сыграет на Олимпийских играх в Токио, потому что выступление за страну – особый приоритет.

«Я очень горжусь тем, что собираюсь в Токио и присоединяюсь к нашей сборной в борьбе за самые яркие медали на олимпийских аренах. Для меня игра за Сербию всегда была особой радостью и мотивацией, и я сделаю все возможное, чтобы мы были счастливы. Идем», – написал Новак в твиттере.

В финале Уимблдона Джокович победил итальянца Маттео Берреттини в четырех сетах (6:7 6:4 6:4 6:3).

Новак – бронзовый призер Олимпиады в Пекине 2008 года.

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