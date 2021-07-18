Сборная России по теннису поделилась впечатлениями от заселения в номера олимпийской деревни в Токио после шестичасовой дороги из аэропорта.

Карен Хачанов в сторис у Елены Весниной задается вопросом, как вообще он будет мыться душе, если едва в нем помещается. И чем? Ведь мыла, как отметила Веснина, нет. «Условия, конечно…» – слышен голос Анастасии Павлюченковой.

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В состав олимпийской команды входят Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Ранее теннисисты, кроме Медведева, находились в Южно-Сахалинске на тренировочном сборе.

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