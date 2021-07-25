Теннисист из России Карен Хачанов прошел во второй круг мужского турнира летних Олимпийских игр-2020 в Токио. 12-й сеяный победил японца Йосихито Нисиоку со счетом 6:3, 6:1.

Матч продлился 1 час 3 минуты. Хачанов был лучше соперника на подаче – выполнил восемь эйсов (против двух у Нисиоки), оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке. Хотя по проценту точности первой подачи Карен уступил – 59% против 75% у японца.

У спортсмена из России 16 активно выигранных мячей (всего два у Йосихито), но также 20 невынужденных ошибок (девять у соперника).

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Во втором раунде Хачанов встретится с победителем пары Ласло Клейн (Словакия) – Джеймс Дакуорт (Австралия).

Ранее в следующий круг Олимпиады прошел Аслан Карацев, в основной сетке мужского турнира также выступают русские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев.

Хачанов остался только в мужском одиночном разряде Игр-2020. Дуэт Карена с Андреем Рублевым вылетел в парных соревнованиях на чемпионском тай-брейке матча стартового круга.

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