Вторая ракетка России Андрей Рублев потерпел поражение в стартовом раунде олимпийского турнира от хозяина корта Кэя Нисикори – 3:6, 3:6.

В стартовом сете Андрей быстро отпустил японца на три гейма (1:4), затем сделал обратный брейк, но вместо того, чтобы сравнять счет, тут же отдал подачу. Во втором Андрей ни разу не напряг Кэя на приеме, а на свой подаче трижды был вынужден отыгрывать брейк-пойнт. Третий стал решающим.

Нисикори сыграет с победителем матча Норберт Гомбос (Словакия) – Жирон (США)

Борьбу в одиночном разряде продолжают Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

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