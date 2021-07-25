Андрей Рублев поделился тем, что постоянно после поражений получает бранные сообщения в соцсетях. Поэтому ожидает, что и после проигрыша японцу Кэю Нисикори в первом круге Олимпиады придет около полусотни таких посланий.
«Мне постоянно такое пишут. Чтобы вся твоя семья сдохла или вроде этого. Это уже нормальное что-то после каждого матча, думаю, там уже сообщений 50 таких. Не отвечаю и уже даже таких не блокирую», – рассказал Рублев по информации «Р-спорт».
Теннисист отметил, что сообщения поддержки от болельщиков тоже приходят и он благодарен за них. «Хорошие сообщения пишут, спасибо всем большое, безумно приятно, особенно когда нет зрителей», – добавил он.
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Рублев не справился с Нисикори
- Рублев в первом круге теннисного турнира уступил японцу Нисикори со счетом 3:6, 4:6.
- Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 24 июля по 1 августа.
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