Российский теннисист Аслан Карацев проиграл французу Жереми Шарди в матче второго круга Олимпийского турнира в Токио – 5:7, 6:4, 3:6.
Матч продолжался 2 часа 5 минут.
На счету Аслана 4 эйса, 4 двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из пяти. Француз набил 20 эйсов, совершил 5 двойных и реализовал 3 брейк-пойнта из шести.
Токио-2020
Карацев во 2-м круге – там ждет реванш против Шарди
- В начале июля Карацев проиграл Шарди на Уимблдоне.
- Аслан продолжит выступления в Токио в миксте с Еленой Весниной.
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