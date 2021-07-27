Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах победил представителя Австралии Джеймса Дакворта и вышел в третий круг.

Счет по партиям – 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Хачанов 4 раза подал навылет, однажды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов.

В третьем круге Карен сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который одолел чеха Томаша Махача.

Теннисист из России ранее обыграл Ёсихито Нисиоку, Дакворт победил Лукаша Кляйна.

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