Российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах победил представителя Австралии Джеймса Дакворта и вышел в третий круг.
Счет по партиям – 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 25 минут. За это время Хачанов 4 раза подал навылет, однажды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов.
- В третьем круге Карен сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, который одолел чеха Томаша Махача.
- Теннисист из России ранее обыграл Ёсихито Нисиоку, Дакворт победил Лукаша Кляйна.
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