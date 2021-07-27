Аслан Карацев после поражения во втором круге Олимпийского турнира высказался по поводу выступления сборной России в Токио без флага и гимна, а также поделился мнением о своей игре.

«Это несправедливо и грустно (для чистых спортсменов), но надо выходить и играть, в любом случае мы представляем свою страну. Перерыв не в мою сторону сыграл. Когда начали, не было солнца, мячи были тяжелые, летели медленнее, а после перерыва солнце вышло. Я потерял концентрацию на свой подаче в конце первого сета, затем выиграл во втором, а в третьем сете не было шансов сделать брейк. Он играл очень хорошо на своей подаче. Можно говорить что угодно, но моя вина в любом случае, бывают такие паузы, надо возвращаться», – приводит слова Карацева «Р-Спорт»

Аслан Карацев проиграл французу Жереми Шарди в матче второго круга Олимпийского турнира в Токио – 5:7, 6:4, 3:6.

Аслан продолжит выступления в Токио в миксте с Еленой Весниной.

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