Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова поддержали Даниила Медведева, который поругался с чилийским журналистом после матча с Фабио Фоньини. Представитель медиа назвал российских спортсменов читерами и поинтересовался у Медведева, как теннисист чувствует себя с этим клеймом. Медведев заявил, что потребует отстранить чилийца от работы.

«Я поддержку его. У меня нет ощущения, что я играю в каком-то другом статусе. И в теннисе мы больше играем за себя, и за медаль я борюсь для себя», – сказала Павлюченкова.

«Мы никакого отношения к этому не имеем, это моя первая Олимпиада, никак с допингом не связаны. Постоянно проверяют нас, а что было раньше, я не знаю. Мы знаем, где мы родились и за какую страну играем. И по символу ОКР понятно, что за страна», – добавил Рублев. Слова теннисистов приводит «Р-Спорт».

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Даниил Медведев победил Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал Олимпийских игр-2020, где сыграет с шестым сеяным Пабло Карреньо Бустой из Испании.

Анастасия Павлюченкова уступила Белинде Бенчич в четвертьфинале, а Андрей Рублев в первом круге проиграл Кэю Нисикори.

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