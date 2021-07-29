Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от поражения в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио.

«Очень хорошо играл соперник, к сожалению. Может, я выиграл лучшие какие-то турниры, но тут Олимпиада, матчи навылет. Он играл лучше меня, я мог, наверное, чуть лучше подавать, особенно во втором сете, потому что в первом сете шансов не было. Во втором вел с брейком, на тай-брейке, по-моему, не попал ни одной первой подачей.

Конечно, ужасно обидно. Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну. Больше обидно, чем на любом другом турнире, больше стыдно. Но таков теннис, придется пережить это. Буду играть следующие турниры, стараться лучше», – приводит слова Медведева «Матч ТВ»

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Медведев проиграл испанцу Пабло Каррено Бусте в двух сетах – 2:6, 6:7 (5).

В полуфинале за Даниила есть шанс отомстить у Карена Хачанова, который обыграл Юга Умбера.

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