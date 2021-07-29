Российский теннисист Даниил Медведев после поражения на Олимпийских играх пояснил свою позицию по поводу конфликта с чилийским журналистом. Представитель медиа назвал российских спортсменов читерами и поинтересовался у Медведева, как теннисист чувствует себя с этим клеймом. Медведев заявил, что потребует отстранить чилийца от работы.
«Я полностью согласен, что, может быть, это был вопрос перевода, но я его дважды переспросил. Мне тысячу вопросов задавали, пару раз я говорил, что вопрос не лучший, но все равно отвечал. А это был непрофессиональный вопрос. Для меня было бы непрофессионально разбить ракетку после поражения, но я ответил бы за это. Его вопрос был непрофессиональным, и он должен за это отвечать», – приводит слова Медведева «Р-Спорт».
- Медведев проиграл испанцу Пабло Каррено Бусте в четвертьфинале Олимпийского турнира в Токио.
- Ранее Даниил одолел казахстанца Александра Бублика, индийца Сумита Нагала и итальянца Фабио Фоньини.
Токио-2020
«******, никогда он так не играл!» Медведев опять психанул
Токио-2020
Медведев выбыл из борьбы за медали Олимпиады
Токио-2020
ОКР обратился в МОК из-за конфликта Медведева с журналистом