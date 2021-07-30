Пятая ракетка мира Александр Зверев прокомментировал свою победу в полуфинале Олимпиады над Новаком Джоковичем.

«Невероятно, что я обыграл лучшего теннисиста в мире. На этом турнире мне казалось, что победить его невозможно. Я очень рад, но у меня впереди еще финальный матч. Я уступил сет и брейк и решил, что нужно что-то менять. Я попытался играть более агрессивно, старался доминировать на корте.

После матча я сказал Новаку, что он величайший в истории. Я знаю, что он шел за историческим достижением – «Золотым шлемом». Мне жаль его, но он выиграл 20 «Шлемов», где-то 550 «Мастерсов». Нельзя иметь все и всегда. Конечно, я рад победе, но при этом сочувствую Новаку», – приводит слова Зверева из микст-зоны

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Зверев прошел Джоковича со счетом 1:6, 6:3, 6:1. В финале Александр сыграет с Кареном Хачановым.

Джокович выиграл три первых «Шлема» сезона-2021 и пытался повторить достижение Штеффи Граф, которая в 1988-м взяла все четыре мэйджора + олимпийское золото.

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