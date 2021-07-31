Карен Хачанов – в каком-то смысле открытие Олимпиады. Его не видели даже в полуфинале, а он сыграет в матче за золото, куда не добрались Рублев, Медведев и Карацев. Eurosport.ru и БК Марафон подготовили текст-обзор предстоящего матча.

Как шли к финалу

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Хотя Карен посеян на турнире под достаточно высоким 12-м номером, его точно не ждали увидеть в финале Игр. В первом и втором кругах ему достались вполне проходимые соперники: Йосихито Нисиоку (3:6, 6:1, 6:2) и Джеймса Дакуорта (7:5, 6:2) он победил довольно убедительно. Дальше по сетке был Диего Шварцман – опасный маленький аргентинец, но Карен поборол и его (6:1, 2:6, 6:1), а заодно жару, которая изматывала игроков.

Дальше по сетке должен был попасться Стефанос Циципас, но грек неожиданно проиграл Юго Умберу, и у Карена объективно появилось больше шансов пройти дальше. И он справился с задачей: сначала в трех сетах обыграл француза (7:6, 4:6, 6:3), хотя должен был пройти его намного быстрее и увереннее, а затем просто разрушил обидчика Даниила Медведева. Пабло Каррено лихо справился с первой ракеткой России, но ничего не смог противопоставить Хачанову – тот блестяще подавал и поддавливал испанца на его подаче, благодаря чему отдал всего 6 геймов (6:3, 6:3).

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Сетка Зверева тоже была относительно простой: он успешно прошел Лю Йень-Суня из Тайваня, колумбийца Даниэля Галана, представителя Грузии Николоза Басилашвили и французского ветерана Жереми Шарди – не отдал им ни сета. Но в полуфинале маячил Джокович, рвущийся к «Золотому шлему». Новак уверенно взял у Александра первый сет (6:1) и повел с брейком во втором, но Зверев вдруг отыграл подачу, зарешал вторую партию и разгромил серба в решающей.

Цифры встречи

Зверев и Хачанов играли друг с другом четыре раза, счет равный – по две победы.

Последние два матча остались за Кареном, оба – в двух сетах.

Счет матчей на харде – 2:1 в пользу Хачанова. На открытом харде, как в Токио – 1:0, и снова в пользу российского теннисиста.

Три из четырех матчей состоялись на крупных турнирах: в Монреале в 2019-м победил Карен, он же выиграл встречу в Париже-2018. Саша был сильнее в пяти сетах на «РГ»-2018.

Кто что сказал

Хачанов: «Это мой лучший турнир в нынешнем сезоне, сто процентов. Ведь я пару сезонов не выходил в финал, и теперь это случилось на Олимпиаде. Это мечта детства. Я очень рад финалу, но буду бороться за золото. Большое дополнение к уверенности мне дал четвертьфинал Уимблдона. В этом нет секрета – чем лучше ты играешь, чем больше матчей ты проводишь, тем лучше понимаешь, где и как поступить в разных ситуациях, начинаешь чувствовать ход розыгрыша.

Зверев: «Невероятно, что я обыграл лучшего теннисиста в мире. На этом турнире мне казалось, что победить его невозможно. Я очень рад, но у меня впереди еще финальный матч. Я уступил сет и брейк и решил, что нужно что-то менять. Я попытался играть более агрессивно, старался доминировать на корте. После матча я сказал Новаку, что он величайший в истории. Я знаю, что он шел за историческим достижением – «Золотым шлемом». Мне жаль его, но он выиграл 20 «Шлемов», где-то 550 «Мастерсов». Нельзя иметь все и всегда. Конечно, я рад победе, но при этом сочувствую Новаку».

Александр Зверев и Новак Джокович Фото: Getty Images

Котировки букмекеров

Букмекеры верят в Зверева, и в его пользу говорит рейтинг ATP: Саша идет пятым и стабильно держится в десятке, Карен – 25-й, уступая строчку третьей ракетке России Аслану Карацеву. Коэффициент 1,92 – если вы полностью уверены в Звереве и считаете, что он победит в двух сетах. Но если смотреть текущую форму, то Хачанов выступил лучше на Уимблдоне (четвертьфинал против 1/8 у Зверева). К тому же, может вмешаться психология – после ярчайших побед над топами представители Некстгена часто выходят на следующий матч ментально опустошенными и прогрывают.

Где и когда смотреть

Матч пройдет вторым запуском после женского парного финала, который стартует в 9:00 по московскому времени. Значит, Хачанов и Зверев выйдут на корт примерно в 11:30. Права на показ финала – у Первого канала.

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