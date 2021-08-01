Российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о поражении от представителя Германии Александра Зверева в финале мужского олимпийского турнира.
«Мой соперник был сегодня очень хорош. У меня был обычный план на игру, конечно, я настраивался на финал Олимпиады должным образом. Для меня Игры – очень важный турнир. Такой же, как турнир «Большого шлема». Но Зверев сегодня просто был гораздо лучше. Он от начала и до самого конца сыграл удивительный матч», – приводит слова Хачанова Sport24.
- Хачанов проиграл олимпийский финал Александру Звереву в двух сетах – 3:6, 1:6.
- На пути к финалу Карен Хачанов прошел Йосихито Нисиоку, Джеймса Дакуорта, Диего Шварцмана и в полуфинале Пабло Каррено Бусту.
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