Токио-2020 микст
Парный разряд | Матч за золотую медаль

Е.Веснина / А.Карацев VS А.Павлюченкова / А.Рублев

1 августа 2021 г. Начало после 05:00

Теннисный парк Ариаке
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