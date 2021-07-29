Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев обыграли поляков Игу Швёнтек и Лукаша Кубота в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио.
Счет по сетам – 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 26 минут. За это время российская пара сделал 4 эйса, пять раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из трех. Соперники один раз взяли подачу Елены и Аслана.
- В полуфинале Веснина и Карацев сыграют с сербской парой Новак Джокович/Нина Стоянович, которые 6:1, 6:2 обыграли немцев Лауру Зигемунд и Кевина Кравица.
- В другом матче 1/2 Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова встретятся с австралийцами Эшли Барти и Джоном Пирсом. Таким образом, у России точно будет медаль.
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