Российская пара Аслан Карацев и Елена Веснина вышли в финал микста. В 1/2 они обыграли сербов – Новака Джоковича и Нину Стоянович. Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился в двух сетах – 7:6(4), 7:5.

В первом сете Карацев и Веснина вели 2:1 с брейком, но упустили преимущество и при счете 4:5 отыграли сетбол на подаче Аслана. Во второй партии Карацев проиграл первый же гейм, но при 3:4 российская пара сравняла счет, а затем выиграла матч. Все три раза Веснина и Карацев делали брейк на подаче Стоянович.

В финале Карацев и Веснина сыграют с другим российским дуэтом – Андреем Рублевым и Анастасией Павлюченковой.

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