Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев признался, что ему потребовалось некоторое время, чтобы уговорить Елену Веснину выступить в Токио.

«Веснину мы реанимировали, я ее уговаривал три месяца, чтобы она начала тренироваться к Олимпиаде. Еле уговорил, она не собиралась играть. Мы рассчитывали на одну золотую медаль, но больше всего шансов было у нас в женской паре. Мы ее давно наигрывали. В принципе, я доволен», – рассказал Тарпищев.

По словам президента, одним из ключевых моментов в успешном выступлении теннисистов в Токио стал адаптационный сбор в Южно-Сахалинске. «Я думаю, Южно-Сахалинск сделал свое дело, грамотный сбор провели. И методическое пособие выдали каждому игроку, как следует тренироваться. Весь наш многолетний случай там был», – подытожил Тарпищев по информации «Р-спорт»

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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в финал микста в Токио, где разыграют золото и серебро со своими соотечественниками Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым.

Также Веснина в дуэте с Вероникой Кудерметовой поборется за бронзу в парном разряде.

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