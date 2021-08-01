Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев выиграли золотую медаль Олимпийского турнира в парном разряде. В финале они победили другую российскую пару, Елену Веснину и Аслана Карацева.

Счет по сетам – 6:3, 6:7 (5), 13:11. Встреча продолжалась 1 час и 55 минут. За это время Павлюченкова и Рублев сделали 9 эйсов, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 2 брейк-пойнта. Веснина и Карацев 5 раз подали навылет, сделали 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт.

Эшли Барти и Джон Пирс взяли бронзу – Новак Джокович и Нина Стоянович снялись с соревнований из-за травмы первой ракетки мира.

В одиночном женском разряде золото забрала Бенчич. В финале она победила чешку Маркету Вондроушову – 7:5, 2:6, 6:3.

Среди мужчин чемпионом стал Александр Зверев, который переиграл Карена Хачанова – 6:3, 6:1.

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