Токио-2020 женщины, пары
Парный разряд | 1/4 финала

Е.Веснина / В.Кудерметова VS Л.Киченок / Н.Киченок

28 июля 2021 г. Начало после 04:00

Теннисный парк Ариаке
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