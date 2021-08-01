Токио-2020 женщины, пары
Парный разряд | Матч за золотую медаль

Б.Крейчикова / К.Синякова VS Б.Бенчич / В.Голубиц

1 августа 2021 г. Начало после 05:00

Теннисный парк Ариаке
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