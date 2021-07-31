Токио-2020 женщины, пары
Парный разряд | Матч за бронзу

Е.Веснина / В.Кудерметова VS Л.Пигосси / Л.Стефани

31 июля 2021 г. Начало после 05:00

Теннисный парк Ариаке
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