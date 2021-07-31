Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не сумели стать бронзовыми призерами Олимпийских игр в Токио в парном разряде.

В матче за третье место они проиграли бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани со счетом 6:4, 4:6, 9:11. На чемпионском тай-брейке российская пара вела со счетом 9:5, имея четыре матчбола, но соперницы отыгрались и взяли бронзу с первого же матчбола на подаче Весниной.

Веснина и Кудерметова подали 5 эйсов, бразильские теннисистки – 4. Елена и Вероника 6 раз ошиблись на подаче, Лаура и Луиза – только дважды. Россиянки реализовали 2 брейк-пойнта из 8, соперницы – 2 из 5.

Токио-2020 Веснина и Кудерметова уступили в полуфинале и сыграют за бронзу 29/07/2021 В 07:46

Веснина поспорит за золото микста в паре с Асланом Карацевым. Против сыграет еще одна российская пара – Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.

Карен Хачанов в одиночном разряде разыграет золотую медаль с немцем Александром Зверевым.

Токио-2020 Веснина и Кудерметова победили Украину и вышли в 1/2 Олимпиады 28/07/2021 В 03:58