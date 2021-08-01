Чешские теннисисты Барбора Крейчикова и Катерина Синякова выиграли золотую медаль Олимпийского турнира в парном разряде. В финале они обыграли швейцарок Белинду Бенчич и Викторию Голубиц.

Счет по сетам – 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 26 минут. За это время чешки сделали 9 эйсов, 6 раз ошиблись на подаче и реализовали 5 брейк-пойнтов. Швейцарки ни разу не подали навылет, сделали 2 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт.

В матче за третье место Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани со счетом 6:4, 4:6, 9:11.

В одиночном женском разряде золото забрала Бенчич. В финале она победила чешку Маркету Вондроушову – 7:5, 2:6, 6:3.

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