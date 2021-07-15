Белорусская теннисистка Виктория Азаренко сообщила, что не выступит на летних Олимпийских играх в Токио.

«Я приняла очень трудное для меня решениеотказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. У меня много прекрасных воспоминаний, когда я выигрывала золото Олимпийского турнира и представляла Беларусь на предыдущих Играх, но, несмотря на все на трудности, с которыми мы сталкиваемся в связи с пандемией, в глубине души я знаю, что это правильное решение для меня и моей команды. Я с нетерпением жду Олимпиаду 2024 года в Париже, чтобы представлять Беларусь! Желаю всем спортсменам безопасных, здоровых и успешных Игр!» – написала Азаренко.

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Азаренко – чемпионка Лондона-2012 в миксте и обладательница бронзы Игр в одиночном разряде.

Теннисная программа на Олимпийских играх пройдет с 24 июля по 1 августа.

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