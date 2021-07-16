Финалистки недавно прошедшего Уимблдона Елена Веснина и Вероника Кудерметова выступят на Олимпиаде в паре. Это прописано в обновленной заявке на сайте ITF.

Изначально Веснину планировали поставить с Верой Звонаревой, а Кудерметову – с Анастасией Павлюченковой. Веснина и Кудерметова ранее рассказывали, что ставили в известность Федерацию тенниса России о желании играть вместе. Об этом было заявлено в интервью Eurosport

– Это для вас третий совместный турнир. Все хотят узнать, что дальше, будете ли играть вместе дальше? Если переводить на Олимпиаду – знаю, что на Олимпиаде Вероника заявлена с Настей, а Лена с Верой. Насколько возможно менять заявку?

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Веснина: Федерация заварила и пусть расхлебывает теперь, я так отвечу. Мы все говорили, свое желание федерации говорили и до заявки, и после. Теперь не знаем, как по правилам, может ли федерация это сделать. Мы бессильны.

Веснина и Кудерметова остались единственной женской парой в российской заявке. Помимо этого, Елена выступит в Токио и в одиночном разряде, заменив Дарью Касаткину, снявшуюся с соревнований на прошлой неделе.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

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