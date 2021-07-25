Первая ракетка мира Эшли Барти сенсационно вылетела в стартовом круге женского турнира летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Австралийка за 1 час 34 минуты уступила испанке Саре Соррибес со счетом 4:6, 3:6.

Барти выполнила четыре эйса при двух двойных ошибках, статистика Соррибес на подаче – ноль подач навылет и один дабл-фолт. Но Эшли показала худшую точность ввода мяча в игру – только 54% попаданий первой подачей, в то время как у испанки 83%.

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У обеих теннисисток было по девять брейк-поинтов, но Сара реализовала пять из них, а Эшли – только два. Первая ракетка мира допустила 55 невынужденных ошибок при 24 виннерсах. У Соррибес четыре активно взятых розыгрыша и 13 невынужденных ошибок.

Во втором круге Соррибес сыграет с победительницей пары Фиона Ферро (Франция) – Анастасия Севастова (Латвия).

Эшли Барти – действующая чемпионка Уимблдона. Она выиграла турнир «Большого шлема» в Лондоне за две недели до старта Игр-2020 в Токио.

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