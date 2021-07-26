ОИ-2008: помогла дикая случайность

На Олимпиаде-2008 русского хет-трика могло не случится. Из-за низкого рейтинга WTA в Пекин не попадали Вера Звонарева и Динара Сафина, которые потом вместе с Еленой Дементьевой разобрали весь китайский пьедестал. Только дикие обстоятельства вписали в историю первый почти за 100 лет подиум участниц из одной страны.

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По правилам Олимпиады от страны в теннисную сетку турнира отбираются по четыре представительницы – сеяные выше остальных. От России в 2008-м это были Мария Шарапова (№2), Светлана Кузнецова (№4), Елена Дементьева (№5) и Анна Чакветадзе (№8). Впритирку с ними обидно расположились Динара Сафина (№9) и Вера Звонарева (№13), которые сидели на чемоданах и ждали эсэмэски от Шамиля Тарпищева – они пролетали мимо Олимпиады. Как по заказу вакантное местечко сначала освободила Чакветадзе, а за 10 дней до начала ОИ из-за травмы плеча спасовала Маша Шарапова. На знакомый рингтон запасные ответили незамедлительно. ​​А после парочка включилась в борьбу за подиум.

Путь туда растянулся на семь дней. В четвертьфинале проблемы почувствовали все девушки разом. Троица могла вылететь в один заход: каждая преодолела по три волнообразных сета. Неожиданнее всего показался бы вынос Веры, которая еле унесла ноги от ноунейма из Австрии Сибиль Баммер. Куда колоритнее были конкурентки у Лены и Динары. Будущей победительнице Игр пришлось останавливать Серену Уильямс, которой Дементьева отдала первую партию. Отыграться у неудержимой американки – уже получить медаль за отвагу. Динара же отмучилась с сербкой Еленой Янкович, но прошла дальше.

Полуфинал для болельщиков был менее волнительным – одна русская в матч за золото выходила на 100%. Дементьева играла против Звонаревой, Ли На пыталась не допустить исторической тройки на пьедестале – вышла на Сафину в борьбе за бронзу. Несмотря на усилия китаянки, она осталась в цветах, а финал в трех партиях разыграли русские, где Лена повторила рекорд Штеффи Граф – стала лишь второй теннисисткой в одиночке, кто выиграл на Олимпийских играх и золото, и серебро (до этого был Сидней-2000).

Лена Дементьева, Винус Уильямс и Моника Селеш Фото: Getty Images

Об уникальности этого подиума говорят два факта. Во-первых, впервые с 1908 года весь пьедестал заняли представительницы одной страны – в начале прошлого века это удалось британкам. Во-вторых, во второй раз в истории все три места разыграли русские сборники: в Афинах-2004 в прыжках в длину у женщин чемпионкой стала Татьяна Лебедева, второй – Ирина Симагина, третьей – Татьяна Котова.

Россия в 2010-х: золотая эпоха WTA

Игры в Пекине – кульминация русского WTA-тура. После него результаты закономерно пошли на спад. Но этому этапу предшествовал расцвет с 2002 года, когда женский тур чувствовал себя максимально комфортно. Кубками перебрасывались три страны: Америка, Бельгия и Россия. Винус и Серена Уильямс, Ким Клейстерс и Жюстин Энен и тройка Шарапова, Кузнецова, Мыскина. Особо плодотворным на результаты вышел 2004-й, где между собой титулы «БШ» девушки и раскидали. Но собрать «Карьерный шлем» у России не вышло – Australian Open ушел Энен. Шанс принести четвертый титул за год выпал Светлане Кузнецовой и Елена Лиховцевой в паре, но они обиднейше проиграли в финалах «РГ» и US Open.

Тащили девушки и в Кубке Дэвиса. Под руководством Тарпищева теннисистки выиграли 37 матчей, а также четыре раза брали кубок (2004, 2005, 2007, 2008) и еще трижды пробились в финал (2001, 2011, 2013). Продолжили они бомбить соперниц и на ОИ в Лондоне 2012-го, откуда серебро увезла Шарапова, а в парном бронзу взяли Надежда Петрова и Мария Кириленко. В Рио-2016 золотым дуэтом стали Екатерина Макарова и Елена Веснина.

Екатерина Макарова и Елена Веснина – победители «Ролан Гаррос»-2013 Фото: Getty Images

Но искренне Олимпиду теннисисты не любили. На стыке веков они отказывались участвовать все по тем же причинам, что и сегодня. Доминик Тим признавался, что лучше сыграет за деньги и очки, а Эрнест Гулбис обозвал Игры «теннисным туризмом», потому что на них не разыгрываются поинты. Биться за престиж – единственный крючок, хотя «БШ» в туре статуснее.

Так что когда в 1996 году Тарпищев стал членом МОК, изменилось и отношение теннисистов, тренеров, чиновников и болельщиков к участию в Играх. Значимость медалей резко возросла и в 2000 году, когда у России появился первый золотой олимпиец в одиночке Евгений Кафельников.

Плюс в карму Шамилю Анвяровичу – тесная работа с Борисом Ельциным по продвижению тенниса в массы. По данным The Independent при первом президенте страны число теннисных кортов по России увеличилось с 200 до 2 500, а ежегодные турниры в России перевалили за тысячу. Постоянные вливания в теннис перетекли в результат: победы на крупных турнирах поднялись с депрессивного нуля до восьми к 2006 году. Чего только стоит троица 2004-го и 2008-го.

На ОИ-2021 главная надежда – мужчины

Если в середине 2010-х историю делали женщины, сегодня, как и в нулевые, у руля – теннисисты. Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев разом устроили поход за кубками после пандемии. С начала сезона сборная России выиграла титул на ATP Cup в Мельбурне, затем Даниил Медведев дошел до финала Australian Open, взял чашку в Марселе и впервые в карьере – на траве Мальорки. Вскрыл он и нелюбимый грунт «Ролан Гаррос» проходом до 1/4 финала, где остановился из-за Циципаса.

Андрей Рублев открыл сезон наград с ATP 500 в Роттердаме и стал финалистом первого в карьере «Мастерса» в Монте-Карло, но оступился в травяном финале категории 500 в Галле. Аслан Карацев победил в Дубае и вышел в финал в Белграде, оформив главную победу в жизни над Новаком Джоковичем. В середине сезона в восьмерке лидеров года аж двое россиян – Рублев (4) и Медведев (6). За путевку на Итоговый борется и Карацев, замыкая топ-10.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

В отсутствии половины топов первой двадцатки на ОИ шанс доставить проблемы Джоковичу на пути к «Золотому шлему» будет у Медведева, меньше – у Карацева и Хачанова. На общее дело не сработает Рублев, вылет которого лишь отчасти можно назвать сенсацией – Андрей давно переиграл в теннис и нуждался в здоровой паузе. После неудач в парах у парней будет больше времени и сил сконцентрироваться на личке. Тем более встречаться с изнывающей жарой Токио страшнее, чем с Джоковичем.

Женский финал менее предсказуем – в Токио пригнали девять див из топ-10. Возросла интрига и после осечки первой ракетки мира Эш Барти. Но такому раскладу рада лишь Анастасия Павлюченкова – она единственная из четверки русских девушек идет по сетке дальше. Кудерметова не прошла Гарбинье Мугурусу, Веснина отвалилась после дуэли с Камилой Джорджи, Екатерина Александрова проиграла Надю Подорошка.

Очевидно, тут Наоми Осака мчтит взять домашнее золото. Урвать медали женщины могут в паре: Веснина спелась с Кудерметовой на Уиме – пара уступила лишь в финале. Но в решающих матчах русской легенде пока не везет: два из двух матча за титул в 2021-м она проиграла. Хотя и туда с подругой Лена может не попасть – в третьем круге на них выходят первые ракетки мира в паре Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Впервые за 20 лет с золота Кафельникова в Сиднее у мужчин появился реальный шанс забрать одну из трех медалей. Только какую?

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